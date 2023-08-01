ВСУ ночью атаковали корабли Черноморского флота России

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Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что оба морских судна выполнянли задачи по потрулированию флота и контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
В ходе успешного отражения атаки российскими военнослужащими, катера противника были уничтожены. Корабли ВМФ не получили повреждений и продолжают выполнять боевые задачи в акватории моря в районе Севастополя.
Также, минувшей ночью, ВСУ предприняли попытку нанесения ударов по объектам в Москве и Московской области. Два дрона были перехвачены системами ПВО, один беспилотник подавлен средствами РЭБ. Он отклонился от курса и попал в здание «Москва-Сити».
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В ходе успешного отражения атаки российскими военнослужащими, катера противника были уничтожены. Корабли ВМФ не получили повреждений и продолжают выполнять боевые задачи в акватории моря в районе Севастополя.
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Анастасия Крестьянова