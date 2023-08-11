ВСУ обстреливают ДНР кассетными снарядами

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Вооруженные силы Украины выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетные)», - прокомментировали ситуацию представители СЦКК.
Напомним, ВСУ два дня подряд обстреливали Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате обстрела погиб один мирный житель. Из сообщения следует, что 1 августа кассетный боеприпас попал на территорию стадиона «Олимп». А 2 августа другой боеприпас попал на участок частного жилого дома.
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Евгения Парфентьева