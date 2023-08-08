ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка

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Вооруженные силы Украины ведут обстрел мирных кварталов Донецка. За сегодняшнее утро они выпустили по гражданским 148 боеприпасов, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«С самого раннего утра враг наносит удары по жилым кварталам Донецка. Зафиксировано более 40 обстрелов, выпущено 148 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
Один мирный житель получил ранение. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, отметил глава региона.
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Евгения Парфентьева