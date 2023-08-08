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ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка

Пушилин: ВСУ выпустили 148 боеприпасов по жилым кварталам Донецка
08 августа 2023, 10:06

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Вооруженные силы Украины ведут обстрел мирных кварталов Донецка. За сегодняшнее утро они выпустили по гражданским 148 боеприпасов, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«С самого раннего утра враг наносит удары по жилым кварталам Донецка. Зафиксировано более 40 обстрелов, выпущено 148 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм», - прокомментировал ситуацию Пушилин.

Один мирный житель получил ранение. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, отметил глава региона.


Ранее Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно используют кассетные боеприпасы, чтобы перегрузить российскую систему противовоздушной обороны.

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#всу
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Марочко: ВС РФ существенно продвинулись на Купянском направлении
08 августа 2023, 09:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На Купянском направлении российские силы продвинулись на 10 км по линии соприкосновения и на три км вглубь украинской обороны. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последние дни продвижение российских войск на данном направлении составило более 10 километров по фронту и порядка трех километров в глубину обороны противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская оборона проломлена российскими силами на северо-востоке и юго-востоке от Купянска. Он также рассказал, что российские военные в ходе активной обороны захватили несколько украинских позиций на Краснолиманском и Купянском направлениях. 

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#военные
#оборона
#боеприпасы
#telegram
#всу
#контрнаступление
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Англоговорящий спикер-трансгендер ВСУ: Мы — люди, а русские — нет
08 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto/JARAMA

Новое официальное лицо ВСУ трансгендер Сара Эштон Чирилло (бывший Майкл) рассказал (-а, -о) об основных отличиях российских солдат от украинских. По словам спикера, разница принципиальная.
Ранее половой мутант из США, уже будучи Сарой, пытался воевать в рядах ВСУ, впрочем, без особого успеха. Потом ему (ей?) удалось устроиться на непыльную работу, где сподручнее демонстрировать грудные импланты, чем в окопах, передает сетевое издание «Главный региональный».

На кадрах очередного видео Чирилло на фоне фанерной фигуры бойца Вооруженных Сил РФ рассказывает о разнице между украинскими и российскими солдатами. По ее словам, основное различие в том, что украинцы, с которыми она, видимо, уже отождествляет себя, сражаются за свободу, а русские — за тиранию и диктатуру. Поэтому солдаты ВСУ — люди, а российские бойцы — наверняка нет, заключила спикер-трансгендер.

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#солдаты
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#рф
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ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении
08 августа 2023, 08:46

Фото: iStock/Евгений Биятов

ВСУ пытаются вынудить ВС РФ покинуть свои позиции на Краснолиманском направлении, используя зажигательные боеприпасы. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В районе Кремменских лесов противник начал вести огонь зажигательными боеприпасами по нашим укрепрайонам. Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджег сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за высокой температуры воздуха в регионе после использования зажигательных боеприпасов начинает гореть сухая древесина. Однако частая и резкая смена направления ветра не дает противнику добиться успеха подобным образом.

Марочко также сообщал, что российские военные в ходе активной обороны захватили несколько украинских позиций на Краснолиманском и Купянском направлениях.

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#военные
#telegram
#сво
#всу
#контрнаступление
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Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
08 августа 2023, 07:53

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные в ходе активной обороны захватили несколько украинских позиций на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что последние два дня ВСУ предприняли более 20 попыток атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка и Белогоровка.

«Все попытки оказались провальными, более того в ходе активной обороны нашим войскам удалось улучшить свое тактическое положение и захватить ряд опорных пунктов противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование не считается с потерями среди личного состава ВСУ и отправляет новые силы на штурм российских позиций.  

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#всу
#кадыров
#контрнаступление
#telegram
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WION: Отказ ВСУ от «американской» тактики контрнаступления играет России на руку
08 августа 2023, 07:09

Фото: iStock/Nzpn

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от тактики США при попытках организовать контрнаступление, что играет на руку российской армии. Об этом в своем сюжете рассказал индийский телеканал WION.
«Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал.

По сведениям индийских тележурналистов, Украина надеялась, что сможет прорвать российские позиции, однако столкнулась с хорошо укрепленными линиями российской обороны. Кроме того, часть поставленной Западом военной техники оказалась неэффективной, поскольку не смогла прорваться через российские мины.

Все это привело к тому, что украинские военнослужащие вернулись «к более привычным методам», и это склонило чашу весов на фронте в пользу РФ.

Ранее пленный украинский разведчик Василий Палий рассказал РИА Новости, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а потери при этом оказались огромными.

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#индия
#россия
#контрнаступление
#сша
#всу
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Пленный разведчик ВСУ Палий: Контрнаступление Украины провалилось, а потери — огромны
08 августа 2023, 06:17

Фото: iStock/Olena_Z

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а потери при этом оказались огромными, рассказал РИА Новости пленный украинский разведчик Василий Палий.
Он сообщил, что вообще не понимал своих задач. Контрнаступление развивалось очень медленно.

«Положить столько народу. Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылали на убой», — признался бывший командир отделения разведки ВСУ.

Потери, по его словам, оказались поистине огромными: к примеру, из роты численностью в 120 человек остался всего 21.

По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.

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#всу
#украина
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Кадыров сообщил о смене тактики российской армии в зоне СВО
08 августа 2023, 06:00

Фото: сайт Кремля

Вооружённые силы РФ существенно изменили тактику ведения боев в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — написал чеченский лидер.

Ранее глава республики заявил, что чеченские бойцы проанализировали действия противника и пришли к выводу, что лучше поражать врага на его территории. Кадыров пояснил, что такая тактика имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, это безопасность российских приграничных населенных пунктов. Затем, в случае обнаружения противника появляется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии атаки. Немаловажным является и фактор неожиданности.

Он также отметил, что сейчас чеченские бойцы – это одно из самых боеспособных подразделений, задействованных в проведении СВО.

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#рамзан кадыров
#чечня
#вооружённые силы рф
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Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться в устье Днепра
08 августа 2023, 05:01

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье реки Днепр. Об этом сообщил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
Как рассказал журналистам Кодрян, возле островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 бойцов ВСУ.



«В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом», — кроме того, добавил Кодрян. 

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#всу
#вооружённые силы рф
#сво
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Reuters: Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $200 млн
08 августа 2023, 03:02

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Администрация США намерена во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн, сообщило агентство Reuters.
В пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.

Согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. По данным издания  The Washington Post, США направили Киеву более $66,2 млрд, из которых примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку Украины.

Помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники.

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#военная помощь
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#сша
#украина
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