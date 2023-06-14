Фото: iStock/Mariia Kokorina
Shot: Украинские войска обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино, который находится в Белгородской области. Об этом сообщает телеграмм-канал Shot.
По имеющейся информации, обстрел пункта произошел около шести часов утра. Уточняется, что атака производилась украинскими военнослужащими со стороны села Плетеневка Харьковской области.
Авторы канала сообщают, по автомобильному пункту пропуска было выпущено две мины. Информации о пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны заявили о том, что ВС РФ уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ.
По имеющейся информации, обстрел пункта произошел около шести часов утра. Уточняется, что атака производилась украинскими военнослужащими со стороны села Плетеневка Харьковской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны заявили о том, что ВС РФ уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ.
Анастасия Крестьянова