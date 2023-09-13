ВСУ обстреляли белгородский посёлок Уразово

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Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово в Белгородской области, повреждены два социальных объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что после проведенного осмотра выяснилось, что в двух социальных объектах выбиты окна. Сейчас место ЧП обследуется, также проводится оценка нанесенного ущерба.
Ранее в минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
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Элина Позднякова