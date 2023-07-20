ВСУ обстреляли белгородское село Смородино

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«В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сейчас специалисты уже приступили к ликвидации последствий украинской атаки на село.
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