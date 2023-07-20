ВСУ обстреляли белгородское село Смородино

Больше года делегация «Доброго Дела» регулярно приезжает на новые территории страны, чтобы передать помощь, которую собирали всем Подмосковьем.

Делегация «Доброго Дела» не так давно вернулась из очередной поездки на Донбасс, в которой находилась около двух недель, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Это наш 127-й по счету рейс. В этот раз мы отправили 2 фуры по 20 тонн. Доставляли все адресно и по запросу, часть помощи волонтеры напрямую отвозили военнослужащим в места дислокации, часть — раздавали с нашего склада в Донецке. С марта 2022 года и по сегодняшний день в рамках региональной акции на территории всего Подмосковья собрано более 3 760 тонн помощи для бойцов СВО и жителей с новых территорий, на этом не останавливаемся, продолжаем работать дальше«, — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гуманитарная помощь на Донбасс включает в себя: продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, а также адресно волонтеры закупают необходимую технику для нужд военнослужащих.



«Все, что мы делаем, очень важно и нужно. Оказывая помощь, мы проявляем любовь к своей стране, к своей истории. И мирным жителям, и нашим защитникам очень важно получать поддержку. Бойцы говорят, что всегда чувствуют надежный тыл за своими спинами, а это самое главное и ценное. Ради этого мы и трудимся», — рассказала волонтер Подмосковья и руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в Одинцово Екатерина Скорикова.

Волонтеры из городских округов Подмосковья помогают собирать необходимые товары для отправки на Донбасс, такие как маскировочные сети, электроприборы, хозтовары или лекарства. Так, волонтеры из Серебряных Прудов изготовили для нужд военнослужащих 120 тактических носилок.

Сотрудники Управления делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области помогли волонтерам «Доброго Дела» в закупке FPV-дронов.

Акция «Доброе дело» стартовала год назад, 12 апреля 2022 года. «Доброе дело» показало, как много добрых людей в Подмосковье. Акция, начавшаяся по инициативе юного поколения, очень быстро вышла за пределы школ и объединила людей разных профессий и разного возраста, которые по зову души стали помогать жителям Донбасса, беженцам, военнослужащим и их семьям.

Акция «Доброе дело» создана при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Списки необходимых вещей, продуктов, техники для нужд военнослужащих и мирных жителей новых регионов можно посмотреть на сайте. Там же можно отслеживать куда распределились средства, что закуплено и куда отправлено.