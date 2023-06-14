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ВСУ обстреляли белгородское село Соболевка из «Града», пострадавших нет
В среду, 14 июня, под обстрел ВСУ попало село Соболевка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он также добавил, что повреждение получила одна хозпостройка. При этом в ходе обстрела незначительно разрушено административное здание и задеты четыре единицы техники на территории одного из сельскохозяйственных предприятий.
Гладков подчеркнул, что все оперативные службы региона находятся на месте ЧП.
Ранее российский лидер Владимир Путин пообещал, что скоро проблема обстрелов территорий Белгородской области будет решена. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» возьмут под контроль вылазки украинских ДРГ в приграничные районы.
«Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в 5 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что все оперативные службы региона находятся на месте ЧП.
Ранее российский лидер Владимир Путин пообещал, что скоро проблема обстрелов территорий Белгородской области будет решена. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» возьмут под контроль вылазки украинских ДРГ в приграничные районы.
Элина Позднякова