ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Град»

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По информации СМИ, три ракеты, выпущенные около девяти часов вечера, сбили системы ПВО. Осколками снарядов были повреждены около десяти автомобилей и несколько домов в Разумном.
Суммарно Украина выпустила по мирным городам Белгородской области примерно 80 снарядов за прошедшую ночь.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Херсонской областной военной администрации, назначенный Киевом, Александр Прокудин заявил, что 3624 дома ушли под воду после разрушения Каховской ГЭС.