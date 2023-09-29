ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадали два дома и школа

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«Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Гладков напомнил, что в настоящий момент школы Белгородской области работают в дистанционном режиме.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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