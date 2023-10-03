ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Информацию сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«По предварительной информации пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек» , — рассказал Богомаз.На месте обстрела обследуют территории, работы ведут оперативные и экстренные службы.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак