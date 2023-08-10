ВСУ обстреляли брянское село Хинель, повреждён жилой дом

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Украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил Глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела.
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Элина Позднякова