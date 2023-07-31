ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет

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В понедельник, 31 июля, украинская сторона обстреляла село Ломаковка Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона области Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших среди местных жителей нет.
«В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто не пострадал. Последствия обстрела сейчас устраняются.
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