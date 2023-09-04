ВСУ обстреляли брянское село Подывотье, пострадавших нет

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Украинская сторона обстреляла село Подывотье Севского района в Брянской области, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что при обстреле с украинской стороны также повреждена хозпостройка. Кроме того, в населённом пункте нарушена электроподача. Сейчас все экстренные службы региона находятся на месте ЧП.
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