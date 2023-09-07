ВСУ обстреляли Брянскую область из «Града»

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Вооруженные силы Украины выпустили более 30 снарядов из «Града» по селу Случевск в Брянской области, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. По населенному пункту из РСЗО «Град» украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал.
Пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая материальная помощь, подытожил Богомаз.
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Евгения Парфентьева