Несколько голов КРС погибло при обстреле Брянской области

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Украинская сторона обстреляла Стародубский округ Брянской области. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что повреждение получило одно из производственных помещений сельхозпредприятия. Также погибло несколько голов стада крупнорогатого скота. На место происшествия уже прибыли экстренные и оперативные службы региона.
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