ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области

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Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что никто не пострадал. Повреждений также не зафиксировано.
Старовойт подчеркнул, что пять прилётов беспилотников зарегистрировано в посёлке Тёткино.
Напомним, ранее Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе в Курске. По словам губернатора, незначительные повреждения получила крыша здания. Отмечается, что сотрудники спецслужб выехали на место происшествия.
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Старовойт подчеркнул, что пять прилётов беспилотников зарегистрировано в посёлке Тёткино.
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Екатерина Коршунова