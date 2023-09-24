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ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области
24 сентября 2023, 15:33
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что никто не пострадал. Повреждений также не зафиксировано.

Старовойт подчеркнул, что пять прилётов беспилотников зарегистрировано в посёлке Тёткино.


Напомним, ранее Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе в Курске. По словам губернатора, незначительные повреждения получила крыша здания. Отмечается, что сотрудники спецслужб выехали на место происшествия.

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#вс рф
#пострадавшие
#здание
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Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики
На территории ДНР ввели военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями
24 сентября 2023, 15:52

Фото: iStock/rarrarorro

В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру. Об этом говорится в указе главы региона Дениса Пушилина.
Отмечается, что военная цензура введена на почтовые отправления и сообщения, которые передаются с помощью телекоммуникационных систем, а также введен контроль за телефонными переговорами.

Такое решение было принято в рамках режима военного положения для того, чтобы бороться с диверсантами и разведчиками ВСУ. Сообщается, что в Донецкой Народной Республике также запретили гражданам находиться на улицах и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00.

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#контроль
#всу
#днр
#режим
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Зеленский посетил Польшу, но не встретился с официальными лицами
24 сентября 2023, 14:57

Возвращаясь из США, украинский президент Владимир Зеленский посетил Польшу, но официальных встреч не проводил.
Reuters сообщает, что Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров госнаградами во время остановки в Польше в субботу. При этом не встретился с официальными лицами страны. Сообщается, что причина заключается в напряженных отношениях между странами из-за поставок зерна.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на теплый прием, оказанный Владимиром Зеленским бывшему бойцу 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунку в канадском парламенте.

На одной из фотографий, сделанных во время выступления Зеленского, он дружелюбно приветствует Хунка, показывая сжатый кулак в сторону аудитории. Рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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#украина
#сво
#всу
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Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад не увенчались успехом
24 сентября 2023, 14:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что Зеленскому сделали только пустые обещания, а если и предложили какую-то помощь, то она не оправдала себя. Бывший советник также упомянул ухудшение польско-украинских отношений, которое произошло после визитов украинского лидера за рубеж.

«Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе», — отметил Соскин.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата территорий РФ, чтобы поток военной помощи не иссяк.

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#сша
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#сми
#оон
#зеленский
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СМИ: российские маневры поставили ВСУ в тупик
WSJ: российская армия хорошо адаптируется на Украине
24 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/Michele Ursi

ВС РФ успешно адаптируются в меняющейся обстановке на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, за адаптацией российских войск внимательно следят. Отмечается, что успех российской армии создает серьезные проблемы для ВСУ. По данным статьи, ВС РФ  создали непробиваемую линию обороны и стали чаще использовать беспилотники.

Автор статьи добавил, что по этим причинам контрнаступление украинских войск происходит крайне медленно.

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#сми
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#всу
#вс рф
#контрнаступление
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СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии
BI: ЗРК Patriot на Украине не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы
24 сентября 2023, 11:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы. Об этом сообщает Business Insider.
По информации издания, авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.

Как утверждают обозреватели, благодаря ФАБ ВС РФ наносят украинским войскам сокрушительные удары на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией украинским войска. Российские войска атаковали бронетехнике с помощью БПЛА. ВСУ лишились пятой части своих лучших шведских танков и не могут получить замену.

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#россия
#оружие
#бпла
#сми
#всу
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СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
Forbes: российские военные вывели из строя редкие шведские танки Strv 122 ВСУ
24 сентября 2023, 11:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией украинским войска. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что российские войска атаковали бронетехнике с помощью БПЛА. По мнению авторов материала, ВСУ лишились пятой части своих лучших шведских танков и не могут получить замену.

Отмечается, что украинским солдат будет трудно починить подбитые танки.

Напомним, ранее командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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#сша
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#всу
#вс рф
#солдат
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Украинским госпиталям не хватает медикаментов
24 сентября 2023, 11:10

Фото:istockphoto/Sergei Ginak

Украинским госпиталям в Запорожье не хватает медикаментов.
О сложной ситуации пишет издание Politico. Один из хирургов пожаловался, что в госпиталях очень много раненых.
 
«Нам нужна постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», —сказал медик корреспонденту Politico.
В публикации сказано, что украинские власти не поставляют в госпитали нужные объёмы необходимых ресурсов, а зарубежные пожертвования сократились.

Ранее сообщалось, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет. За последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

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#украина
#сво
#лекарства
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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал административное здание в центре Курска
24 сентября 2023, 10:34

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе в Курске. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, незначительные повреждения получила крыша здания. Отмечается, что сотрудники спецслужб выехали на место происшествия.

Информация о пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по городу Ясиноватая. Кроме того, в 00:05 и 01:00 украинские войска обстреляли районы Куйбышевского и Киевского в Донецке, выпустив в общей сложности четыре снаряда того же калибра.

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#происшествия
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#беспилотник
#бпла
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Разведчика шокировали слова Зеленского в ООН
Экс-разведчик Риттер: формула мира Зеленского абсурдна
24 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/alzay

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что «формула мира», к которой украинский лидер Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна. Об этом Риттер сообщил в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.
По мнению бывшего разведчика, требование вернуться к границам 1991 года – это идея Белого дома, которой вторит Зеленский. Он отметил, что Вашингтон своими санкциями пытался нанести экономический и политический урон РФ, чтобы вынудить ее исполнить данное требование.

Однако, как считает Риттер, этого не произойдет. 

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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