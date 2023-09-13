ВСУ обстреляли детсад и дом престарелых под Белгородом

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В Белгородской области очередному обстрелу подвергся поселок Уразово в Валуйском городском округе. На этот раз снаряды украинской ракетно-зенитной артиллерии прилетели на территорию детского сада № 2 и поселкового дома престарелых.
В здании детского сада разбито несколько окон и повреждена крыша. Дом престарелых пострадал аналогичным образом, но там повреждения получили еще и въездные ворота. То, что ВСУ действительно не щадят ни старых, ни малых, — уже давно ни для кого не секрет. Достаточно вспомнить Аллею ангелов в Донецке. Атака на объекты социальной инфраструктуры в Белгородской области — еще одно тому подтверждение.
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Александр Бойцов