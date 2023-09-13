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ВСУ обстреляли детсад и дом престарелых под Белгородом

13 сентября 2023, 10:53
Фото: istockphoto/Standart

Фото: istockphoto/Standart

В Белгородской области очередному обстрелу подвергся поселок Уразово в Валуйском городском округе. На этот раз снаряды украинской ракетно-зенитной артиллерии прилетели на территорию детского сада № 2 и поселкового дома престарелых.

Как сообщает телеграм-канал Mash, оба социальных учреждения были атакованы примерно в одно время, около 9:30 утра. К счастью, в детском дошкольном учреждении в это время никого на было. В целях безопасности малышей и персонала оно уже некоторое время работает в дистанционном режиме. В доме-интернате престарелых в момент прилета снаряда РСЗО (ракетная система залпового огня) находились 44 пенсионера и около 40 человек персонала. Здесь также обошлось без пострадавших.

В здании детского сада разбито несколько окон и повреждена крыша. Дом престарелых пострадал аналогичным образом, но там повреждения получили еще и въездные ворота. То, что ВСУ действительно не щадят ни старых, ни малых, — уже давно ни для кого не секрет. Достаточно вспомнить Аллею ангелов в Донецке. Атака на объекты социальной инфраструктуры в Белгородской области — еще одно тому подтверждение.

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На Украине раскрыли подробности ночного удара по Севастополю
В ВСУ заявили, что ракетный удар по Севастополю нанесли с помощью авиации
13 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/bpawesome

Ракетный удар по Крыму был нанесен с помощью украинской авиации. Об этом заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
«А пока оккупантов «штормит» и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! - написал Олещук.

Он также заявил, что подобные атаки будут продолжаться.

Отметим, что украинская авиация может наносить подобные удары только с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте. При этом ПВО сбила семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера.

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ВСУ обстреляли белгородский посёлок Уразово
13 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/Standart

Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово в Белгородской области, повреждены два социальных объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после проведенного осмотра выяснилось, что в двух социальных объектах выбиты окна. Сейчас место ЧП обследуется, также проводится оценка нанесенного ущерба.

По данным Mash, повреждения получили детский сад № 2 и дом престарелых. В детском саду детей не было, так как он работает в дистанционном режиме. При этом в доме престарелых находились 44 пенсионера, а также примерно 40 сотрудников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

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Минобороны: ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота
13 сентября 2023, 09:51

Фото: istockphoto/bpawesome

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ. Как уточняют в оборонном ведомстве, средствами противовоздушной обороны семь крылатых ракет были уничтожены. Остальным удалось долететь до цели. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате попаданий в объекты на территории завода ранения получили 24 человека. Им оказывается необходимая помощь. Кроме того, повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте в сухом доке.

Патрульным кораблем «Василий Быков» были уничтожены все безэкипажные катера противника. Корабли Черноморского флота во время ночного морского перехода не пострадали, говорится в сообщении.

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Глава Одесской области Кипер: Взрывы повредили портовую инфраструктуру
13 сентября 2023, 09:43

Фото: iStock/FelixRenaud

В Одесской области из-за взрывов повреждения получила портовая инфраструктура. Об этом рассказал сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар», — написал Кипер в своем Telegram-канале.

Уточняется, что портовая инфраструктура повреждена в Измаильском районе региона. Напомним, минувшей ночью, воздушную тревогу объявили в Одесской и Сумской областях.

При этом в ночь на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.




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#всу
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Два человека погибли при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе
13 сентября 2023, 09:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

По меньшей мере два человека погибли и 26 пострадали в результате атаки ВСУ на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что все пострадавшие и погибшие являются сотрудниками атакованного завода.

Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В Минобороны уточнили, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. При этом уточняется, что в результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте.

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#пво
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Марочко: Танковые мостоукладчики ВСУ замечены на Купянском направлении
13 сентября 2023, 08:24

Фото: iStockOlena_Z

На Купянском направлении зафиксировано прибытие инженерных подразделений 14-й бригады ВСУ. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Украинское командование подтягивает к линии фронта все больше подразделений ВФУ. В частности, в район населенного пункта Сеньково отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14 – й отдельной механизированной бригады», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди подвозимой техники оказались танковые мостоукладчики. Эксперт уточнил, что по внешним признакам они Biber на шасси танка Leopard 1. Кроме того, ВСУ подвезли две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы иностранного производства.

Гакануне Марочко сообщил, что на Красно-Лиманском направлении в районе Червоной Дибровы между украинскими подразделениями и боевиками батальона «Азов»* растет напряжение. Он объяснил, что во время провалившегося штурма в районе Червоной Дибровы боевики нацподразделения «Азов»* потеряли много своих военных из-за того, что военнослужащие 67-й механизированной бригады ВСУ не обеспечили им прикрытие.


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В Тверской области сбит беспилотник
13 сентября 2023, 08:13

Фото: iStock/rancho_runner

В Конаковском районе Тверской области российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Тринадцатого сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, атаковать пытались Редкинский химический завод. Однако вражеский беспилотник был оперативно замечен и ликвидирован около 04.00. При этом обломки сбитого дрона упали на территории завода. Место ЧП оцеплено. Уточняется, что пострадавших от атаки беспилотника нет. Сейчас там работают все экстренные службы региона.
 
БПЛА был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. Обломки упали на территории завода. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

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#пво
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Рогов: Украинские пленные рассказали о падении морального духа в рядах ВСУ
13 сентября 2023, 07:59

Фото: iStock/JARAMA

Украинские военные, попавшие в российские плен, рассказывают, что в рядах ВСУ наблюдается массовое падение морального духа. Об этом рассказал председатель общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он напомнил, что для того, чтобы сдаться и выжить украинские военные могут воспользоваться специально созданной для этого гуманитарной частотой 149.200. Там необходимо вызвать «Волгу».

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), составившие 71,5 тысячи человек в ходе текущей контрнаступательной операции, находятся в критической зоне.

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Минобороны РФ: ВСУ атаковали судоремонтный завод в городе Севастополе
13 сентября 2023, 07:03

Фото: iStock/Ales_Utovko

Минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте.

ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Развожаев. По его словам, сегодня на Севастополь была совершена атака со стороны противников. Система противовоздушной обороны сработала, но в районе Южной бухты наблюдается пожар.


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