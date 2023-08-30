ВСУ обстреляли детский сад в Новой Каховке

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Киевский режим совершил бесчеловечный теракт, обстреляв детский сад в Новой Каховке, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 15:30 боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжёлым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом «Золотая рыбка». От осколков возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
По словам губернатора, этот обстрел – ни что иное как «бесчеловечный террористический акт против мирного населения». К счастью, в детском саду в этот момент не было детей, поэтому, территории нанесен только материальный ущерб, который, по словам Сальдо, будет устранен за несколько дней.
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Евгения Парфентьева