ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

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Украинские войска выпустили по мирным районам Донецка три ракеты из РСЗО
Представители СЦКК в ДНР рассказали, как Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из системы РСЗО по Ворошиловскому району Донецка, сообщает «ТАСС».
По данным СЦКК, обстрел вели из населенного пункта Курахово Донецкой области, который сейчас находится под контролем ВСУ.
Напомним, утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка. По информации СМИ, дрон влетел в квартиру на 20-м этаже, на асфальте валяются разбитые оконные стекла и рамы. Также с земли подобрали осколки самого беспилотника с микросхемами.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону вот уже в течении трех дней на Краснолиманском направлении в Луганской области.
По данным СЦКК, обстрел вели из населенного пункта Курахово Донецкой области, который сейчас находится под контролем ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону вот уже в течении трех дней на Краснолиманском направлении в Луганской области.
Евгения Парфентьева