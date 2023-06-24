ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Представительство ДНР сообщило, что Украина выпустила 22 натовских снаряда по Донецку
Представительство Донецкой Народной Республики заявило, что за три часа украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив 22 снаряда НАТО калибра 155 миллиметров, пишет РИА Новости.
Как стало известно, обстрелы начались с 12:25 и были зарегистрированы по направлениям: населенный пункт Уманское — Куйбышевский район Донецка; населенный пункт Галицыновка — Кировский район Донецка. В общей сумме было выпущено 11 снарядов.
Уточняется, что в 14:30 ВСУ продолжили обстреливать Кировский и Киевский районы Донецка, выпустив еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Хмельницкой области Украины уничтожен склад с ракетами Storm Shadow.
Как стало известно, обстрелы начались с 12:25 и были зарегистрированы по направлениям: населенный пункт Уманское — Куйбышевский район Донецка; населенный пункт Галицыновка — Кировский район Донецка. В общей сумме было выпущено 11 снарядов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Хмельницкой области Украины уничтожен склад с ракетами Storm Shadow.
Екатерина Коршунова