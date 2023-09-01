ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами

Фото: iStock/FelixRenaud
Согласно информации, полученной от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские вооруженные силы осуществили обстрел районов Донецка, выпустив несколько зажигательных ракет из РСЗО и кассетных снарядов.
«Согласно информации, в 05.25 был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в направлении населенного пункта Максимильяновка — город Донецк (Петровский и Киевский районы). В результате этого обстрела были выпущены три ракеты из РСЗО с зажигательными элементами. В 05.40 - обстрел населенного пункта Курахово, города Донецк (Петровский и Кировский районы), в ходе которого было выпущено три снаряда калибром 155 мм с кассетным эффектом», — говорится в официальном сообщении, опубликованном представительством в телеграм-канале.Также в 05.45 украинские вооруженные силы произвели еще один обстрел, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров по районам Петровского и Кировского районов Донецка.
Читайте также:
ВСУ потеряли более 80 солдат при контратаке у Артемовска
На Краснолиманском направлении отразили атаку националистов «Азова»*
Ъ: Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты
Артем Кузьмин