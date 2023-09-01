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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами

ВСУ выпустили по Донецку три зажигательные ракеты и три кассетных снаряда
01 сентября 2023, 06:28
Фото: iStock/FelixRenaud

Фото: iStock/FelixRenaud

Согласно информации, полученной от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские вооруженные силы осуществили обстрел районов Донецка, выпустив несколько зажигательных ракет из РСЗО и кассетных снарядов.

«Согласно информации, в 05.25 был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в направлении населенного пункта Максимильяновка — город Донецк (Петровский и Киевский районы). В результате этого обстрела были выпущены три ракеты из РСЗО с зажигательными элементами. В 05.40 - обстрел населенного пункта Курахово, города Донецк (Петровский и Кировский районы), в ходе которого было выпущено три снаряда калибром 155 мм с кассетным эффектом», — говорится в официальном сообщении, опубликованном представительством в телеграм-канале.
Также в 05.45 украинские вооруженные силы произвели еще один обстрел, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров по районам Петровского и Кировского районов Донецка.

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ВСУ приказали усилить бдительность из-за учений в Белоруссии
Командование ВСУ распорядилось усилить бдительность из-за учений в Белоруссии
01 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ должны усилить бдительность в связи с проходящими на территории Белоруссии учениями. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, проведение учений на белорусской территории представляет опасность для Украины. Он заявил, что командующему составу ВСУ поставлены задачи по усилению границы страны. Наев добавил, что Украина предпринимает меры и реагирует на подобные мероприятия.  

Сообщается, что боевые учения пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября. 

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#учения
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#солдат
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ВСУ строят линию обороны под Харьковом
Марочко: Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову
01 сентября 2023, 08:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев приступил к работам по возведению линии обороны на подступах к Харькову. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Украинские военнослужащие возводят фортификационные сооружения и укрепляют линию обороны под Харьковом, сообщил военный эксперт. По его словам, ВСУ задействуют для инженерных работ не только коммунальные службы, но и обращаются к частным предприятиям. Бойцы готовят площадки для минирования и роют траншеи, отметил Марочко.   

Ранее сообщалось, что в Харьковскую область прибыла комиссия из столицы Украины для проверки реальной численности украинских военнослужащих. 

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В Польше ужаснулись положением ВСУ на фронте
Волонтер из Польши Высоцкий: Потери ВСУ огромны, техника НАТО горит как спички
01 сентября 2023, 06:31

Фото: iStockOlena_Z

Польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, так как потери ВСУ огромны, а переданная Западом техника оказалась гораздо хуже того, что они ожидали увидеть. Об этом пишет Wirtualna Polska.
«Весной, в начале лета, ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, что они смогут прогнать русских. Однако успехов здесь нет. Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют», — цитирует издание слова Высоцкого.

Он добавил, что украинские военные в ужасе от того, сколько солдат ежедневно гибнут на фронте в результате действий ВС РФ.

«Они понимают, что российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась», — подчеркнул волонтер.

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#всу
#вс рф
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#украина
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Власти США обвинили в сокрытии правды о контрнаступлении ВС Украины
Судья Наполитано: В США скрывают правду о терпящем крах контрнаступлении ВСУ
01 сентября 2023, 06:12

Американские власти скрывают правду о ходе контрнаступления ВСУ, потому что оно на самом деле терпит крах. Об этом экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил в эфире шоу The Jimmy Dore Show.
По его словам, власти США не владеют полными отчетами и данными разведки, так как данная информация фильтруется высшим руководством управления. Поэтому в Белом доме слышат только то, что им позволяют слышать.

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Российские дроны поразили в ДНР два блиндажа с украинской пехотой
Дроны группировки «Юг» поразили у Раздоловки в ДНР два блиндажа с пехотой ВСУ
01 сентября 2023, 05:49

Фото: istockphoto/vadimrysev

Беспилотники FPV из состава «Южной» группировки Вооруженных Сил России атаковали два укрепленных укрытия с присутствием украинской пехоты в районе Раздоловки, находящейся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), передает РИА Новости.
Кроме того, авиация провела удары по четырем пунктам временного размещения, скоплениям военнослужащих и боевой техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра «Южной» группировки.

«С помощью FPV-дронов были атакованы два блиндажа, где располагалась украинская пехота, в окрестностях населенного пункта Раздоловка», — прокомментировал Астафьев.
По его словам, авиация группировки Вооруженных Сил России нанесла удары с использованием ракет и бомб по четырем местам временного размещения 28-й механизированной бригады и 3-й штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Белой Горы на территории ДНР.

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#сша
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#авиация
#лагерь
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Российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами в ДНР
01 сентября 2023, 05:41

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что артиллеристы ликвидировали пункт управления дронами и пункт временной дислокации ВСУ на территории Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово», — цитирует агентство слова собеседника.

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены семь 120-мм и 82-мм минометов на различных участках фронта марьинского и лисичанского направлений, а также буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Александро-Шультино.

Кроме того, экипажи ТОС «Солнцепек» выполнили огневые задачи по скоплениям пехоты противника в районе Клещеевки, отметил военный.

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#днр
#всу
#вс рф
#солдат
#сво
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ВСУ потеряли более 80 солдат при контратаке у Артемовска
ВСУ потеряли более 80 солдат и 8 единиц техники при контратаке у Артемовска
01 сентября 2023, 04:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В результате активных и продолжительных попыток контратаки силами 30-й отдельной механизированной бригады под Артёмовском, украинские вооруженные силы (ВСУ) понесли значительные потери. Согласно информации, предоставленной разведчиком 200-й бригады Южной группировки российских войск, около 8 единиц тяжелой военной техники и оружия были утрачены, а также близко 80 солдат были потеряны, передает РИА Новости.
«Примерно 20 числа (августа), у нас были налеты со стороны украинских войск. Мы заметили уничтоженную технику, включая три танка, расположенные близко к нашим позициям, и еще три единицы тяжелой техники, которые были уничтожены еще на приближении. Также были атаки наших позиций с использованием бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Но мы смогли отразить все эти атаки. Сейчас мы можем увидеть на месте боя значительное количество погибших украинских солдат», — рассказал разведчик, комментируя видеозапись с боевой зоны.
Согласно его словам, на поле боя обнаружено около 80 погибших украинских военнослужащих. Тем не менее, командование ВСУ не предпринимает мер по эвакуации тел своих погибших солдат, а российские бойцы не могут забрать их для передачи родственникам или проведения захоронения из-за ограничений со стороны украинцев.

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ВС России взяли в плен восемь украинских солдат под Артемовском
01 сентября 2023, 04:27

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы 200-й бригады ЮВО ВС России после неудачной контратаки ВСУ взяли в плен восемь солдат 30-й бригады ВСУ под Артемовском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского разведчика, который выполняет на указанном участке ряд задач.
«Взяли в плен во время накатов восемь пленных», — цитирует агентство слова собеседника. Он отметил, что все военнопленные из 30-й бригады ВСУ.

Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что командование 18 августа «ничего не объясняя» отправило восемь солдат в данный район.

«Дали рацию старшему группы с моего взвода, он непосредственно только знал задачу и сказал нам, что нужно держать позицию», — сказал военнослужащий.

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#всу
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Экс-глава комитета НАТО Куят: Истребители F-16 не переломят ситуацию для ВСУ
01 сентября 2023, 03:02

Фото: iStock/KuntalSaha

Экс-председатель военного комитета НАТО, генинспектор бундесвера Харальд Куят прокомментировал влияние поставок истребителей F-16 Киеву на возможности ВСУ изменить ситуацию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению специалиста, перелома в ситуации на фронте после поставок F-16 не произойдет. Он заявил, что вся поставленная Украине техника является «якобы геймченджером». Куят пояснил, что говорит о танках и гаубицах, которые были предназначены «изменить игру».

«Следующее, что должно переломить ситуацию — истребители F-16. Конечно, это будет усилением, но российские системы обороны чрезвычайно эффективны. Думаю, Западу не очень понравится, если F-16 будут падать. Таким образом, можно сказать, что они тоже не станут «геймченджером», — цитирует агентство слова генеральный инспектор бундесвера.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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