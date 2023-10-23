ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko
Украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Следует отметить, что за текущие сутки Украина выпустила в общей сложности 11 снарядов такого же калибра по городу Донецку.
Читайте также:
Российские десантники уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении
«Думская»: В Одессе слышны взрывы
Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Артем Кузьмин