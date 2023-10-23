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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
23 октября 2023, 06:12
Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении указывается, что произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Карловка, который находится в Куйбышевском и Киевском районах города Донецк. В результате обстрела было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (снаряды типа «кассетный»).

Следует отметить, что за текущие сутки Украина выпустила в общей сложности 11 снарядов такого же калибра по городу Донецку.

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Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат
23 октября 2023, 05:13

Фото: iStock/Olena_Z

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов заявил, что российские бойцы поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потеряв более 200 военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Общественное»: В Кировоградской области прогремели взрывы
23 октября 2023, 03:30

Фото: iStock/RamonCast

В Кировоградской области Украины прозвучали взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал «Общественное».
«В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране. 

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Гагин: Киев может бездумно атаковать ракетами ATACMS территорию РФ
23 октября 2023, 03:21

Фото: iStock/MikeMareen

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев может бездумно использовать поставленные ракеты ATACMS по территории России, однако у ВС РФ есть, чем на это ответить. Об этом пишет РИА Новости.
«На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены Киеву еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в СШАх, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьёзным нарушением», — цитирует агентство слова Гагина.

По мнению советника главы Донецкой Народной Республики, была поставлена небольшая партия ATACMS, и киевские власти постараются использовать их «по полной».

«Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории РФ, до которых смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей», — подчеркнул Ян Гагин.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Российские десантники уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении
23 октября 2023, 01:59

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Десантники ВС России ликвидировали танк ВСУ на Запорожском направлении, после того как его обнаружили бойцы спецназа «Осман». Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что украинский танк был обнаружен БПЛА армейского спецназа «Осман», после чего координаты бронемашины передали соседнему подразделению. Российские военные поразили цель с помощью управляемой противотанковой ракеты, бронемашина была уничтожена.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Профессор Аткинс: продолжение помощи Украине приведет лишь к новым смертям
23 октября 2023, 01:40

Фото: iStock/Teresa_Otto

Профессор Джозеф Аткинс из университета Миссисипи выразил убеждение в том, что Запад допускает серьезную ошибку, продолжая оказывать поддержку киевским властям. В интервью YouTube-каналу Dialoge Works он подчеркнул, что продолжение этого конфликта ведет лишь к новым человеческим потерям.
«Им невозможно выиграть эту войну, они уже потерпели поражение. Продолжение финансирования — это нравственно и политически ошибочно», - отметил профессор.
По словам Аткинса, решение Запада оказывать поддержку Украине определяется исключительно политическими мотивами.

«Это касается не только администрации Байдена и Белого дома, но и лидеров Европы и НАТО. Их политическое будущее связано с украинским конфликтом», - добавил эксперт.
Москва ранее неоднократно заявляла, что военная помощь со стороны Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не приносит ничего хорошего. Также Россия подчеркивает, что транспортировка вооружений становится законной целью для российской армии.

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«Думская»: В Одессе слышны взрывы
23 октября 2023, 01:31

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Одессе прозвучали взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал «Думская».
«В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО», — сообщило издание.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
23 октября 2023, 00:52

Фото: iStock/Roman Novitskii

В течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели 24 артиллерийских обстрела на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За прошедшие сутки украинские военные выпустили 90 снарядов разных типов. Обстрелы затронули территории двух населенных пунктов в ДНР, а именно Горловку (Никитовский район) и столицу Донецка, включая районы Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский. На донецком направлении было зафиксировано 10 обстрелов, а на горловском — 14.

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Merkur: Abrams оказались непригодны для ведения боёв на Украине
23 октября 2023, 00:31

Фото: iStock/cla78

Немецкие обозреватели заявили, что переданные Киеву Вашингтоном танки Abrams из-за технических характеристик не пригодны для проведения боевых действий в зоне СВО. Об этом пишет Merkur.
«Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине», — говорится в публикации.

Авторы пояснили, что Abrams из-за большого веса не выдерживают мосты, расположенные в регионе.

«Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — заключили специалисты.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#всу
#сша
#танки
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Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе
Развожаев опроверг сообщения о взрывах и работе ПВО в Севастополе
22 октября 2023, 21:37

Фото: iStock/e-crow

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг появившиеся в сети сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги.
По словам губернатора, силы ПВО находились в боевой готовности, но воздушные цели до Севастополя не долетели. Развожаев отметил, что «укропаблики опять разгоняют ложь».

Сообщается, что все оперативные службы продолжают контролировать обстановку.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Также в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась более получаса.  Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.

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#воздушная тревога
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