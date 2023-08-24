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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
24 августа 2023, 00:22

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Войска Украины провели обстрелы Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Ясиноватского района, выпустив 34 снаряда различного калибра и 10 ракет из РСЗО. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК по военным преступлениям Украины через свой телеграм-канал.

«Обстрел со стороны украинских вооруженных формирований зафиксирован по следующим направлениям: в 19:25 — из Максимильяновки по Донецку (Петровский район), было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм... В 19:45 — из Семеновки по Ясиноватскому району и Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено соответственно четыре и три снаряда калибра 155 мм», — сообщает представительство.
Кроме того, с 22:20 до 23:25 украинские военные осуществили обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 23 снаряда калибра 155 мм. В 23:20 на Ясиноватую было запущено 10 ракет из РСЗО.

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Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского
Президент Венгрии Новак: Будапешт включится в переговоры по формуле Зеленского
24 августа 2023, 00:26

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия присоединяется к переговорам, основанным на «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Такую информацию подтвердила президент Венгрии Каталин Новак после встречи с Зеленским, как сообщает РИА Новости.
Кроме того, между Будапештом и Киевом был создан прямой телефонный канал для президентов, и началась разработка нового соглашения о двусторонних отношениях.

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#соглашения
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#пушков
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В Киеве прогремел сильный взрыв
«Страна.ua»: В Киеве прогремел сильный взрыв
24 августа 2023, 00:19

Фото: iStock/RamonCast

В Киеве прогремел мощный взрыв, информирует «Страна.ua».
«На Борщаговке в Киеве произошел сильный взрыв», — отмечается в телеграм-канале издания.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве не активирована.

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#воздушная тревога
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Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ
Зеленский сообщил о постоянной нехватке оружия и боеприпасов у ВСУ
23 августа 2023, 23:43

Фото: iStock/RamonCast

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают нехватку оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому без помощи западных стран Киеву будет очень трудно. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, транслирующейся по телеканалу «Рада».
«Без союзников нам будет прямо очень сложно. Постоянно не хватает оружия, постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — отметил украинский лидер.

Киев пытается получить от Запада различное дальнобойное оружие «через разные двери», добавил Зеленский. По его словам, это непростой процесс, но он рассчитывает на положительный результата

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#киев
#контрнаступление
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Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью
В Минобороны заявили о двух сбитых над Брянской областью украинских дронах
23 августа 2023, 23:11

Фото: iStock/vadimrysev

Системы противовоздушной обороны России обнаружили и сбили два украинских дрона в небе Брянской области, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня в 22.00 по московскому времени была предотвращена попытка террористической атаки со стороны Киева с использованием дронов. Два украинских беспилотника были обнаружены и сбиты системами ПВО в районе Брянской области», — сообщили в ведомстве.
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#всу
#пво
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Путин вручил награды экипажу танка «Алёша», в одиночку уничтожившему бронероту ВСУ
23 августа 2023, 22:11

Фото: сайт Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», который в одиночку уничтожил бронероту ВСУ из восьми бронемашин и двух танков.
Вручение прошло в ходе мероприятия, посвящённого 80-летию победы в Курской битве, пишет Телеграм-канал Mash.

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#вс рф
#награда
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Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки
23 августа 2023, 20:09

Фото: iStock/Multipedia

Верховная рада приняла постановление, согласно которому исключаются любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщили в украинском парламенте.
По информации ведомства, Украина обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории страны на членство в блоке НАТО. По его словам, подобные высказывания являются провокацией.

Напомним, об обмене украинских территорий на членство в Североатлантическом альянсе впервые заявил глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. Он не исключил, что Украина будет вынуждена уступить часть своих земель России, чтобы скорее завершился конфликт и страна могла вступить в блок

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#украина
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#нато
#владимир зеленский
#всу
#контрнаступление
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Зеленский сообщил, что командование ВСУ попросило его усилить мобилизацию
Зеленский сообщил, что военные просят об усилении мобилизации на Украине
23 августа 2023, 19:01

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратилось командование ВСУ с просьбой об увеличении численности мобилизованных.
Об этом украинский лидер сообщил в ходе своего выступления на саммите «Крымская платформа».

По его словам, сложно однозначно сказать о мерах, которые приняты для решения данного вопроса. Владимир Зеленский отметил, что особое внимание уделяется работе военных комиссариатов. Президент подчеркнул, что Киеву важно иметь представление о том, как ведется работа по привлечению украинцев в ряды ВСУ. 

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#всу
#контрнаступление
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На Украине пришли в ярость из-за совета генералов США
Экс-советник Кучмы: РФ разнесет ВСУ, если Киев по совету США бросит силы на юг
23 августа 2023, 17:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российская армия уничтожит ВСУ, если Киев прислушается к американским генералам и бросит силы на южное направление.
Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube. 

По словам Соскина, американское командование требует от Киева переброски войск на Запорожское направление. Такие действия приведут к тому, что ВС РФ уничтожит все украинские подразделения, пояснил он.

Бывший советник также выразил недовольство министром обороны Украины и отметил его неспособность ​руководить операциями. 

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#вс рф
#украина
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В США анонсировали переговоры по Украине после провала ВСУ
Экс-агент ЦРУ Макговерн: Россия разгромит 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ
23 августа 2023, 17:36

Фото: iStock/JARAMA

Российские военнослужащие вскоре разгромят украинскую армию, что заставит США пойти на переговоры с РФ. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.
Речь идет об элитных войсках, которые командование Украины ввело на линию боевого соприкосновения. 

После того, как российские военные уничтожат подразделение ВСУ, которое является последним, США захотят пойти на переговоры с Россией.

Бывший агент американской разведки добавил, что считает политику Штатов на Украине бессовестной, так как из-за интересов Белого дома и его амбиций, погибают сотни тысяч украинцев. 

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