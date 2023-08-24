ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район

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Войска Украины провели обстрелы Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Ясиноватского района, выпустив 34 снаряда различного калибра и 10 ракет из РСЗО. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК по военным преступлениям Украины через свой телеграм-канал.
«Обстрел со стороны украинских вооруженных формирований зафиксирован по следующим направлениям: в 19:25 — из Максимильяновки по Донецку (Петровский район), было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм... В 19:45 — из Семеновки по Ясиноватскому району и Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено соответственно четыре и три снаряда калибра 155 мм», — сообщает представительство.Кроме того, с 22:20 до 23:25 украинские военные осуществили обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 23 снаряда калибра 155 мм. В 23:20 на Ясиноватую было запущено 10 ракет из РСЗО.
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