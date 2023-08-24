ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают нехватку оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому без помощи западных стран Киеву будет очень трудно. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, транслирующейся по телеканалу «Рада».