ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

Фото: сайт Минобороны РФ
Представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали новый вид ракет во время обстрела Донецка.
JROF представляют собой реактивные снаряды, созданные в Словакии для советских РСЗО «БМ-21 Град». HEF является сокращением НАТО, обозначающим снаряды с осколочно-фугасным действием (high explosive fragmentation).
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