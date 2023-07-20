ВСУ обстреляли два мирных села в Шебекинском округе

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«Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Специалисты аварийных служб работают на месте происшествия. Также продолжается подомовой обход пострадавших территорий, заключил глава региона.
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