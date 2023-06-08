ВСУ обстреляли эвакуированных граждан в Голой Пристани

Фото: Фотобанк Московской области
Сальдо: пункт эвакуации в Голой Пристани Херсонской области попал под обстрел ВСУ
Пункт эвакуации граждан в Голой Пристани Херсонской области попал под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио глава региона Владимир Сальдо.
Также в результате обстрела ранено два человека. Кроме того, Сальдо напомнил, что в среду, 8 июня, в Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что в среду, 7 июня, Вооружённые силы Украины выпустили 345 снарядов по территории Шебекинского городского округа Белгородской области. В Шебекине за сутки зафиксировали атаку дронов, которые сбросили порядка 18 взрывных устройств. О раненых и жертвах не сообщается.
«Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина», — уточнил врио губернатор.
Ранее сообщалось, что в среду, 7 июня, Вооружённые силы Украины выпустили 345 снарядов по территории Шебекинского городского округа Белгородской области. В Шебекине за сутки зафиксировали атаку дронов, которые сбросили порядка 18 взрывных устройств. О раненых и жертвах не сообщается.
Андрей Гаврилов