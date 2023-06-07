ВСУ обстреляли Графовку Шебекинского округа из РСЗО «Град»

Фото: сайт Кремля
Гладков: ВСУ обстреляли Графовку из РСЗО «Град», никто не пострадал
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Графовка Шебекинского округа. Пострадавших в ходе атаки нет.
Он также добавил, что один из снарядов попал в жилой дом. Также повреждены еще два частных дома.
Ранее Гладков заявил, что 6 июня в дневное время суток над территорией Белгорода сработала система ПВО. Он не стал уточнять, какие именно цели были засечены.
«ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков заявил, что 6 июня в дневное время суток над территорией Белгорода сработала система ПВО. Он не стал уточнять, какие именно цели были засечены.
Элина Позднякова