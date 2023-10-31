ВСУ обстреляли из минометов храм Николая Чудотворца в Брянской области

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели минометный обстрел храма Николая Чудотворца в поселке Белая Березка Брянской области. Всего прилетело около десяти снарядов.
Отчаявшись получить хоть какое-то преимущество на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, подвергая обстрелам и атакам беспилотников мирные города и объекты на территории России. Церкви теперь также попали в их число.
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Александр Бойцов