ВСУ обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Атака произошла 24 августа около девяти часов вечера. Они выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случаевск, которое находится примерно в километре от границы.
Еще два снаряда ударили по автомобильному пропускному пункту Погар в Погарском районе. Он расположен в 150 метрах от украинской границы.
Здание автомобильного пункта получило незначительные повреждения, однако, в селе обошлось без разрушений.
В результате атаки никто не пострадал.
Ранее часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на частном участке в Калужской области.
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Еще два снаряда ударили по автомобильному пропускному пункту Погар в Погарском районе. Он расположен в 150 метрах от украинской границы.
В результате атаки никто не пострадал.
Ранее часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на частном участке в Калужской области.
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Евгения Парфентьева