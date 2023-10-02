ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт Крупец в Курской области

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Украинская сторона обстреляла автомобильно-пропускной пункт Крупец в Курской области. Выпущено порядка 20 снарядов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Из сообщения следует, что пункт пропуска получил повреждения после танкового обстрела со стороны ВСУ. По предварительным данным, зафиксировано порядка 20 прилетов.
Также уточняется, что рядом с местом обстрела нет никаких военных объектов, таким образом украинские военные целились именно в гражданский объект.
26 сентября украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, из-за чего жители семи населенных пунктов остались без электричества.
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Также уточняется, что рядом с местом обстрела нет никаких военных объектов, таким образом украинские военные целились именно в гражданский объект.
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Элина Позднякова