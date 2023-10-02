ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт Крупец в Курской области

Новость о том, что в рядах ВСУ военные заражаются инфекцией, устойчивой к большинству современных антибиотиков, не содержит в себе что-то особенно страшного, злого и неожиданного. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал клинический фармаколог, член Высшего совета «Сильная Россия» Александр Эдигер, предупредив о более опасных вещах, ожидающих ВС РФ на освобожденных территориях.