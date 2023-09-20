ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт в Брянской области

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Украинские военные из танка обстреляли пропускной автомобильный пункт «Погар» в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, нападение ВСУ на МАПП «Погар» произошло вечером 19 сентября. Он был атакован около 23.00. Пропускной пункт находится примерно в 800 метрах от границы с Украиной.
Всего по пункту был выпущен один снаряд. В атаке, предположительно, участвовал танк Т-80. Он сразу же скрылся в лесу. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
Накануне в Минобороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Орловской областями.
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Всего по пункту был выпущен один снаряд. В атаке, предположительно, участвовал танк Т-80. Он сразу же скрылся в лесу. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Элина Позднякова