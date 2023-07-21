ВСУ обстреляли курский завод «Мелькомбинат»

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В посёлке Тёткино ВСУ обстреляли завод «Мелькомбинат».
По данным Mash, на предприятие прилетело 7 артиллерийских снарядов 152 калибра. Один из них попал точно в заводской склад и повредил крышу здания.
Осколками зацепило хозяйственные постройки во дворе жилого дома. После чего там начался пожар, который спасатели оперативно потушили. Никто не пострадал.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские силы уничтожили практически все обученные и подготовленные к бою части Вооруженных сил Украины, на своем YouTube-канале.
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Мария Фирсова