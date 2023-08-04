ВСУ обстреляли мирное село в Брянской области

Фото: iStock/vadimrysev
Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Случевск Погарского района Брянской области, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам Богомаз, в результате удара произошло возгорание хозяйственной постройки.
При этом, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщил, что за минувшую неделю по меньшей мере 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Читайте также:
Макгрегор: ВСУ боятся идти в наступление, глядя на непрекращающиеся провалы
NBC News: Поставка F-16 на Украину не сможет изменить ситуацию в пользу Киева
Минобороны: Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS
При этом, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - прокомментировал ситуацию глава Брянской области.
Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщил, что за минувшую неделю по меньшей мере 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Читайте также:
Макгрегор: ВСУ боятся идти в наступление, глядя на непрекращающиеся провалы
NBC News: Поставка F-16 на Украину не сможет изменить ситуацию в пользу Киева
Минобороны: Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS
Евгения Парфентьева