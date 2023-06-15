ВСУ обстреляли делегацию МАГАТЭ во главе с Гросси

Фото: сайт Кремля
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси попала под обстрел ВСУ
ВСУ обстреляли делегацию МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси по возвращении на территорию Украины. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Уточняется, что пострадавших нет. Делегация прибыла в город Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима.
Ранее сообщалось, что Гросси планирует на этой неделе посетить Запорожскую АЭС, а затем отправиться в Киев и Москву, чтобы обсудить план по обеспечению безопасности объекта. Гросси рассказал, что он будет в Запорожье, чтобы спланировать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — цитирует ТАСС Рената Карчаа.
Ранее сообщалось, что Гросси планирует на этой неделе посетить Запорожскую АЭС, а затем отправиться в Киев и Москву, чтобы обсудить план по обеспечению безопасности объекта. Гросси рассказал, что он будет в Запорожье, чтобы спланировать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Элина Позднякова