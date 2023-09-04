ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в ДНР ракетами из РСЗО, два человека погибли

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Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО «Ураган» по гражданской инфраструктуре в Донецкой Народной Республике, сообщили в СЦКК.
По словам представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК), под обстрелом пострадали многоквартирные дома и школа в поселке городского типа Мироновское.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде.
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«Погибли мужчина 1978 г.р. и женщина 1965 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц, в том числе два ребенка: девочка 2012 г.р. и мальчик 2012 г.р», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале СЦКК.
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Евгения Парфентьева