ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка тремя кассетными снарядами калибром 155 мм из «натовской» артиллерии. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:05 — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — приводит РИА Новости сообщение СЦКК.
До этого сообщалось, что за прошлые сутки украинские военные 68 раз открывали огонь по территории ДНР, о чём сообщалось в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины. По утверждениям представительства, общее количество выпущенных украинскими войсками боеприпасов составило 245 единиц.
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