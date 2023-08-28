ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка тремя кассетными снарядами калибром 155 мм из «натовской» артиллерии. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).