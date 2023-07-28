ВСУ обстреляли пропускной пункт в Курской области

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Вооруженные силы Украины атаковали международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Атака произошла около пяти часов вечера 28 июля. ВСУ нанесли удар по автомобильной пропускному пункту «Суджа», который расположен в 100 метрах от украинской границы.
Противник выпустил по МАПП три снаряда натовского калибра 122 миллиметра.
По информации СМИ, обстрел велся несколько минут. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.
Сегодняшним утром вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших нет.
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Противник выпустил по МАПП три снаряда натовского калибра 122 миллиметра.
Сегодняшним утром вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших нет.
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Евгения Парфентьева