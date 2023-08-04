ВСУ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины открыли огонь по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алёшки Херсонской области, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
«В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области - Алешках - ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи... К счастью, пострадавших нет», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
В опубликованном сообщении также отметили, что обстрелы гражданской инфраструктуры города Алёшки со стороны ВСУ происходят каждый день.
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Евгения Парфентьева