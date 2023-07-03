ВСУ обстреляли село Белая Березка в Брянской области

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Село Белая Березка Брянской области подверглось обстрелу с украинской стороны, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате обстрела загорелись два частных дома. Специалисты уже приступили к ликвидации пожара. Также, по словам Богомаза, на месте обстрела находятся все экстренные службы региона.
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Элина Позднякова