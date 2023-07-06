ВСУ обстреляли село Новопетровка, пострадал мирный житель

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, пострадал мужчина.
Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается подомовой обход села, уточняется информация о пострадавших.
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