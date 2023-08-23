ВСУ обстреляли село в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания», - прокомментировал ситуацию Гладков.
В результате атаки никто не пострадал.
21 августа ВСУ обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области. 120-миллиметровая мина упала во внутренний дворик Днепрянской школы. В результате было выбито 30 окон.
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Евгения Парфентьева