ВСУ обстреляли село в Брянской области

Фото: iStock/vadimrysev
Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирному селу Белая Березка в Брянской области, об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
Он также отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Вчера под повторным обстрелом санатория в в селе Лавы Белгородской области погибли три человека.
Читайте также:
Скотт Риттер заявил, что Украину ждет участь Японии 1945 года
Минобороны: ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях
Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье
Евгения Парфентьева