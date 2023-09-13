ВСУ обстреляли Севастополь ракетами Storm Shadow

Фото: iStock/Alexyz3d
Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре Севастополя британскими ракетами Storm Shadow, об этом сообщает Sky News.
«Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара в Крыму», - прокомментировали ситуацию в издании.
Как отметили в Sky News, эту информацию предоставил один украинский и один западный источник.
Читайте также:
«Терзают украинские войска»: В ВСУ посетовали на очевидное превосходство России
В Минобороны раскрыли судьбу кораблей, поврежденных при ударе по Севастополю
ВСУ несут гигантские потери, бросая в бой все новые резервы у Работино
Евгения Парфентьева