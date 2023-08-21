ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, сообщили в оперштабе администрации Новой Каховки.
«В поселке Днепряны прилет 120-миллиметровой мины во внутренний дворик Днепрянской школы выбито 30 окон», - прокомментировали ситуацию представители оперштаба.
По информации оперштаба, в результате обстрела никто не пострадал.
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