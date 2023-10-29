ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника

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Украинские боевики нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР. Об этом сообщила администрация Троицкого района республики в телеграм-канале.
Сообщается, что никто не пострадал. Снаряд упал в 10 метрах от здания. Окна, двери и фасад школы были повреждены.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Отмечается, что обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована. Российские военные обнаружили цель, после чего провели точное наведение дроном-камикадзе, который уничтожил САУ.
Напомним, также экипажам «Аллигаторов» удалось ликвидировать опорные пункты ВСУ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрать заявил, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Отмечается, что обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована. Российские военные обнаружили цель, после чего провели точное наведение дроном-камикадзе, который уничтожил САУ.
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Екатерина Коршунова