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Украинские войска нанесли удар по предприятию Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по спиртзаводу в поселке Теткино, сообщает «РИА Новости».
По словам губернатора, на предприятии нарушено энергоснабжение, разрушены технологические линии.
Старовойт добавил, что обстрелу также подверглись сёла Коровяковка и Попово-Лежачи, однако, в этих населенных пунктах обошлось без разрушений и жертв.
Ранее «Радио 1» сообщало, как портал InfoBRICS пишет, что Украина потеряла большую часть БМП Bradley из-за недооценки российских сил.
По словам губернатора, на предприятии нарушено энергоснабжение, разрушены технологические линии.
Ранее «Радио 1» сообщало, как портал InfoBRICS пишет, что Украина потеряла большую часть БМП Bradley из-за недооценки российских сил.
Евгения Парфентьева