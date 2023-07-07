ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов региона, по его словам, никто не пострадал.
«В Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками повреждена водонапорная башня», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка в ходе обстрела повреждение получила линия электропередач. По словам Гладкова, на местах обстрела уже работают региональные оперативные и аварийные службы.
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Элина Позднякова