Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

30 июля 2023, 12:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, есть раненые, Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что в результате обстрела ранены две женщины.

Напомним, ранее российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.


Также отмечается, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. На этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Читайте также:

​​​​​Российским военным удалось выбить ВСУ из Старомайорского

Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион
#военные
#армия
#женщины
#всу
#вс рф
#солдат
#пострадавшие
#сво
#обстрел
#украина
Читайте нас в
В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем
30 июля 2023, 12:26

Фото:istockphoto/scaliger

Американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ.
Всего Military Watch проанализировало 15 российских истребителей, ранжируя их по боевой мощи и опасности. Исследователи отмечают, что российский военно-воздушный флот сильно уступает советскому, но тем не менее занимает третье место в мире.
 
По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
 
Military Watch пишет, что новая версия данного истребителя Су-57М поможет России сократить технологический разрыв с Китаем и Америкой. Эти страны уже создают истребители шестого поколения.

Читайте также:

Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион

Зеленский получил прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на УПЦ

В Днепропетровской области ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

#военная техника
#сша
#оружие
Читайте нас в
Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион
30 июля 2023, 12:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложено об атаке беспилотниками на Московской регион. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter раскритиковал киевский режим и президента Украины Владимира Зеленского после атаки украинских беспилотников на «Москву-Сити». По мнению режиссёра, киевская хунта пытается повлиять на руководство России, но эти бесполезно.

Читайте также:

​​​​​Собянин сообщил о повреждении зданий Москва-Сити при атаке украинских БПЛА

Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»

Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
#москва
#сергей собянин
#бпла
#мэр
#вс рф
#минобороны
#беспилотник
#всу
#сво
#военные
Читайте нас в
Украинская нацполиция назвала проблему торговли людьми сверхактуальной
30 июля 2023, 11:58

Фото:istockphoto/chameleonseye

В украинской национальной полиции заявили, что оценивают проблему торговли людьми в стране как актуальную, она объясняется уязвимым состоянием населения.
«Мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми 30 июля. На Украине эта тема — сверхактуальна и требует коалиции усилий общества и правоохранителей», — подчеркивают в украинской национальной полиции.
В полиции добавили, что украинцы сталкиваются с торговлей людьми на фоне «новых рисков». Причинами для этого стал отъезд украинцев в другие страны, потеря жилья и работы.
 
Полиция сообщает, что идёт постоянное расследование трудовой и сексуальной эксплуатации, использования женщин в суррогатном материнстве, продажи детей.

Читайте также:

Среди спасенных моряками ВМФ РФ в Греции обнаружили торговцев людьми

В Кабардино-Балкарии поймали преступников, торговавших женщинами

Суд в Москве вынес приговор россиянке, которая пыталась продать дочь в секс-рабство
#украина
#торговля
#полиция
Читайте нас в
Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
30 июля 2023, 11:02

Фото: iStock/vladj55

Российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что на этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Напомним, ранее российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ. Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Истребительная авиация ВКС РФ в районе Воздвиженки в ДНР сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8.

Читайте также:

В Днепропетровской области ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

Российским военным удалось выбить ВСУ из Старомайорского

Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
#военные
#бпла
#авиация
#вертолёт
#днр
#всу
#солдат
#рф
#вс рф
Читайте нас в
Зеленский получил прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на УПЦ
30 июля 2023, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский после гонений на православие в Украине получил прозвище «слуга Ирода».
Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
 
«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», - заявил Владимир Рогов.
Также, по словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией», Зеленский сродни царю Ироду старается любой ценой удержаться у власти, устраивая гонения и преследования украинских православных.
 
Отмечается, что на Украине проходит масштабная волна гонений на УПЦ. Церковь обвиняется в связях с Россией. Запрещена деятельность канонической УПЦ, а некоторые священнослужители оказываются под арестом из-за уголовных статей.

Читайте также:

Депутат Бичаев назвал ненависть по отношению к УПЦ государственной позицией Киева

Патриарх Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла

В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ
 
#владимир зеленский
#церковь
#украина
Читайте нас в
В Днепропетровской области ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
30 июля 2023, 10:39

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Минобороны России. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ.

Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Истребительная авиация ВКС РФ в районе Воздвиженки в ДНР сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.

Читайте также:

Российским военным удалось выбить ВСУ из Старомайорского

В Брянской области ВСУ обстреляли село Зерново

Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»


#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Российским военным удалось выбить ВСУ из Старомайорского
30 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Владимир Рогов сообщил, что российские силы провели контратаку на Времевском выступе, сумев выбить ВСУ из Старомайорского.
Российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
 
Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.
 
«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», - сообщил Владимир Рогов.
«Сейчас идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», - отметил Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского побудила Запад начать поиски для его замены.
Сербская газета Politika пишет, что недовольство союзников Зеленского его неблагодарностью – это всего лишь вершина айсберга. Это может и не стать причиной отказа в поддержке Украины.

По мнению авторов статьи, украинский лидер не учитывает, что на Западе меняются настроения, и забывает о своём колониальном статусе.

Читайте также:

Запад начал искать Зеленскому замену из-за его неблагодарности

Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»

В Брянской области ВСУ обстреляли село Зерново

 
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
В Брянской области ВСУ обстреляли село Зерново
30 июля 2023, 09:40

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В результате обстрела украинскими войсками села Зерново никто не пострадал.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново.

В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение.

На месте работают сотрудники экстренных служб. 

Ранее Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.

Читайте также:

Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»

Минобороны РФ сообщило о попытке ночной атаки на Крым

В США раскрыли Зеленскому главный секрет русских
#всу
#сво
#обстрел
Читайте нас в
Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»
30 июля 2023, 09:20

Фото:istockphoto/Oleksii Hlembotskyi

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter раскритиковал киевский режим и президента Украины Владимира Зеленского после атаки украинских беспилотников на «Москву-Сити».
По мнению режиссёра, киевская хунта пытается повлиять на руководство России, но эти бесполезно.
 
«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина. С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин - государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», — такое сообщение оставил Игорь Лопатенок.
Также он отметил, что контрнаступление за 2 месяца не показало результатов, а киевский режим может отметиться только террористической атакой на Крымский мост и «Москву-Сити».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. 

«Украинские беспилотники провели атаку на город сегодня ночью. Фасады двух башен в Москва-Сити получили незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал», — сообщил он на своем канале в Телеграме.
Читайте также:

Стал известен масштаб разрушений в башне «Москвы-Сити» после атаки дрона

Запад начал искать Зеленскому замену из-за его неблагодарности

Путин сообщил, что России готова к столкновению с НАТО
 
#сво
#украина
#россия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников