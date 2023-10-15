ВСУ обстреляли сёла в Белгородской области

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ.
Под удар ВСУ попали населённые пункты Демидовка и Графовка Краснояружского района. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.
Читайте также:
В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.
ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.
Читайте также:
В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
Мария Фирсова