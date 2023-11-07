ВСУ обстреляли территорию частного дома в городе Пологи в Запорожской области

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Украинские войска обстреляли город Пологи в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что удар был нанесен в 14:20 (мск). Данные о жертвах не уточняются. Четыре дома и несколько хозяйственных построек получили повреждения.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремело сразу несколько взрывов. Воздушная тревога была включена только после взрывов. Других подробностей происшествия не приводится.
Напомним, 6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что после ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения. По ее словам, есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном.
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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремело сразу несколько взрывов. Воздушная тревога была включена только после взрывов. Других подробностей происшествия не приводится.
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Екатерина Коршунова